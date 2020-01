Australian Open 2020 in tv oggi (29 gennaio): orari, programma, tv, ordine di gioco (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Seconda giornata di quarti di finale in arrivo agli Australian Open: a Melbourne si celebrano gli ultimi due incontri femminili e gli altrettanti maschili dello Slam d’apertura della stagione tennistica. Si comincia con le donne, per poi proseguire con gli uomini Al femminile, si apre direttamente dall’una con la sfida tra l’estone Anett Kontaveit, numero 28 del seeding, e la rumena Simona Halep, numero 4, che cercano l’una la prima semifinale Slam in carriera, l’altra la seconda a Melbourne. Spazio poi alla sfida tra la spagnola Garbine Muguruza e la russa Anastasia Pavlyuchenkova, delle quali suona quasi strano dire che in semifinale, a Melbourne, non ci sono mai arrivate. A seguire, lo svizzero Stan Wawrinka, quasi da intruso illustre, sfida il tedesco Alexander Zverev, o meglio le sue ambizioni di sfatare quella che sembra la stregoneria del penultimo ... oasport

