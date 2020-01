Arriva il primo DLC di Code Vein: trailer e novità per Hellfire Knight (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Gli amanti dei soulslike hanno trovato in Code Vein un piccolo gioiello. Non solo perché l'ultima produzione della giapponese Bandai Namco riprende - in parte semplificandole - le meccaniche di gameplay tipiche dei giochi di Hidetaka Miyazaki e dalla sua From Software - dalla trilogia di Dark Souls a Bloodborne -, ma anche perché sa distinguersi per stile e carisma grazie ad un comparto grafico che ricorda da vicino un vero e proprio anime. Pure la narrazione dell'actionRPG realizzato dagli stessi autori della saga di God Eater è stata particolarmente apprezzata da un certo tipo di pubblico geek e dalla stampa - avete già letto la nostra recensione "rosso sangue"? Non stupisce allora che il team di sviluppo voglia offrire ai giocatori nuovi contenuti con cui arricchire la già entusiasmante esperienza messa sul piatto da Code Vein. Nella giornata di oggi, 29 gennaio 2020, il ... optimaitalia

OptiMagazine : Arriva il primo DLC di #CodeVein - trailer e novità per #HellfireKnight - francescocosta : RT @Librimondadori: Qual è il segreto e il costo del predominio economico degli Stati Uniti? Come si arriva ad avere alla presidenza Obama… - valkiller8 : Servizi di mercato normalissimi su @Sport_Mediaset. Arriva il turno nostro e il primo argomento è il diktat deroman… -