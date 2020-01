Anna Tatangelo e Gigi d’Alessio in crisi: arrivano le indiscrezioni (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La notizia arriva dal settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini. Tra una puntata e l’altra del Grande Fratello Vip, Signorini riesce a beccare anche gossip succosi, come questo: Anna Tatangelo e Gigi d’Alessio sarebbero in rotta, di nuovo! Divisi Secondo “Chi” la coppia starebbe vivendo un periodo difficile, in cui c’è poco affiatamento e molta distanza. I due sono apparsi insieme per l’ultima volta nel novembre 2019, nella trasmissione condotta proprio da Gigi d’Alessio insieme a Vanessa Incontrada. Da quel momento: calma piatta. Non sono più stati avvistati insieme né per strada, né sui social. L’ultima volta che la coppia era andata in contro a una separazione, era stata Anna a lasciare l’abitazione romana. Nessuno dei due si è ancora espresso in merito; tutto tace. Quanto dovremo aspettare per una conferma ... velvetgossip

