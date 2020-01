Alessandra Amoroso e Stefano Settepani in crisi? (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, lancia una notizia bomba su una delle coppie più amate dai fan di tutta Italia. Secondo il magazine, diretto da Alfonso Signorini, Alessandra Amoroso ed il fidanzato Stefano Settepani starebbero attraversando un periodo di allontanamento. Si legge, infatti, all'interno della rubrica, Chicche di gossip, un'indiscrezione che non lascia spazio all'immaginazione:Alessandra Amoroso e Stefano Settepani in crisi? 29 gennaio 2020 12:49. blogo

blogtivvu : Alessandra Amoroso e Stefano Settepani, scoppia la crisi? Il gossip - RADIOEFFEITALIA : Alessandra Amoroso - Niente - ItaliaCharleroi : Ora in onda: Alessandra Amoroso - Parola chiave 2018 su Radio Italia Charleroi -