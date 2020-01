Ora spunta il figlio segreto di Carlo e Camilla - (Di martedì 28 gennaio 2020) Novella Toloni Un ingegnere inglese si è rivolto alla Alta Corte di Sidney per stabilire se tra lui e i duchi di Cornovaglia c’è un vincolo di parentela. Questo è solo l’ultimo dei grattacapi che sta affliggendo la regina Elisabetta negli ultimi tempi Ci mancava il figlio segreto di Carlo e Camilla ad arricchire la già considerevole vetrina di scandali della famiglia reale. Dopo l’abbandono di Harry e Meghan, lo scandalo sessuale in cui è finito il principe Andrea e i malumori dei sudditi sulle questioni economiche, ora un’altra tegola si abbatte sulla dinastia degli Windsor. Un erede segreto e non riconosciuto in giro per il mondo. A fare la scioccante rivelazione è stato – come spesso accade negli ultimi tempo – il quotidiano britannico Daily Mail, che sulle pagine del suo sito internet ha sganciato la bomba del figlio illegittimo. Simon Dorante-Day è un ingegnere ... ilgiornale

