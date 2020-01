Igiene, il Comune incontra i lavoratori della Filas (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Questa mattina gli assessori all’Ambiente Angelo Caramanno e al Bilancio Luigi della Greca, insieme all’amministratore unico di Salerno Pulita Nicola Sardone, hanno ricevuto una delegazione di lavoratori della Filas (Federazione Italiana lavoratori Ambiente e Servizi) che si erano riuniti in stato di agitazione in Piazza Amendola. L’amministrazione comunale ha ascoltato e recepito le istanze avanzate dai lavoratori. Le parti si sono aggiornate al prossimo 7 febbraio per la disamina delle proposte e per la valutazione di risoluzioni definitive. L'articolo Igiene, il Comune incontra i lavoratori della Filas proviene da Anteprima24.it. anteprima24

citynowit : “Sul sito della città è online un avviso di gara per lo svolgimento temporaneo dei servizi di igiene urbana nel Com… - GruppoVeritas : RT @comunevenezia: #Ambiente | #Amianto Il Servizio Igiene Ambientale del Comune di Venezia ha reso disponibile una SmartGuide in materia… - CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: #Ambiente | #Amianto Il Servizio Igiene Ambientale del Comune di Venezia ha reso disponibile una SmartGuide in materia… -