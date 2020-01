I 19 smartphone con campo elettromagnetico più alto di inizio 2020: Huawei e Xiaomi, ma non solo (Di martedì 28 gennaio 2020) Ci sono almeno 15 smartphone da segnalare tra quelli più “radioattivi” ad inizio 2020. In verità, occorre subito una precisazione, in quanto in tanti oggi parlano di “radiazioni”, che implicano quelle ionizzanti da decadimento radioattivo, mentre il campo elettromagnetico emesso da un cellulare è tutt’altra cosa. Detto questo, dopo alcuni riscontri condivisi con voi nel 2019, si tratta di device che non superano le soglie consentite in Europa per la sicurezza degli utenti. Questo il presupposto dal quale partire anche oggi 28 gennaio, con un parametro che è stato fissato a 2.00 W/kg, ma che allo stesso tempo richiede un approfondimento soprattutto per alcuni smartphone Huawei e Xiaomi particolarmente apprezzati dal pubblico italiano. Classifica dei 15 smartphone più radioattivi a gennaio 2020 In giornata, anche alcune testate italiane hanno riportato la ... bufale

fabrydami : @val_lui Solita falsa beneficenza di miliardari perdi tempo... Poteva occuparsi di Microsoft e adesso non mi sarei… - mazingra : Bruciarsi un polpastrello con il bordo della piastra ed ora non riuscire a sbloccare lo smartphone con l'impronta ?? - scorpio66966 : RT @LIntelligente: Vedo persone nei mezzi pubblici che cercano l'anima gemella con la testa calata sullo smartphone laddove per trovarla ba… -