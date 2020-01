Disoccupazione agricola 2020 e Anf: domande al via: come fare, a chi spetta (Di martedì 28 gennaio 2020) Operativo dal 7 gennaio il servizio telematico per la presentazione delle domande ANF e Disoccupazione da parte dei lavoratori agricoli. Lo ha reso noto l’INPS con il messaggio n. 162 del 17 gennaio 2020. L’Istituto ha comunicato che è operativo il sistema telematico di acquisizione delle prestazioni di competenza 2019, accessibile sia online che offline. Analizziamo nel dettaglio le novità per poi concentrarci sule caratteristiche delle prestazioni ANF e Disoccupazione per i lavoratori agricoli. Disoccupazione agricola 2020: invio domanda online Con il messaggio n. 162 l’INPS ha reso noto che è operativo il servizio di invio telematico delle domande di Disoccupazione e ANF per i lavoratori agricoli, con riferimento all’anno 2019. Le richieste possono essere inviate sia on-line (in autonomia o avvalendosi dei Patronati) che off-line (lotti e cooperazione applicativa). > Naspi: ... leggioggi

