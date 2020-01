Desirée Mariottini, il medico: “Era vergine quando è stata violentata” (Di martedì 28 gennaio 2020) L’autopsia effettuata sul corpo di Desirée Mariottini ha rivelato che la 16enne, prima di essere violentata non aveva mai avuto rapporti sessuali. Una ragazzina ingenua, timida e sprovveduta: questo è il ritratto emerso durante il processo. La giovane, che fino ad oggi era stata descritta come disposta a tutto per ottenere della droga, avrebbe venduto persino il suo corpo. Questa ricostruzione, però, è messa in dubbio dai risultati della perizia. La zia ha dichiarato anche che la 16enne “non aveva mai avuto un fidanzato, mai intimità. Me lo avrebbe detto, mi confidava tutto. Era stata bullizzata a scuola. La prendevano in giro per il suo problema al piede, una compagna in particolare”. Sono dettagli atroci quelli raccontati in aula. Desirée Mariottini, risultati autopsia La conferma arriva dal medico che ha analizzato il corpo di Desirée Mariottini, sul quale era ... notizie

MercPat : RT @Virus1979C: ''DESIRÉE MARIOTTINI ERA VERGINE QUANDO È STATA VIOLENTATA'' - LA PERIZIA MEDICO-LEGALE - Virus1979C : ''DESIRÉE MARIOTTINI ERA VERGINE QUANDO È STATA VIOLENTATA'' - LA PERIZIA MEDICO-LEGALE - BorderKeroro : RT @_DAGOSPIA_: ''DESIRÉE MARIOTTINI ERA VERGINE QUANDO È STATA VIOLENTATA'' - LA PERIZIA MEDICO-LEGALE -