Daniele Bossari sulla depressione: "L'insicurezza ha incrinato l'autostima" - (Di martedì 28 gennaio 2020) Serena Granato In un'intervista concessa a Vieni da me, Daniele Bossari ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla fase più buia della sua vita A Vieni da me, talk show condotto da Caterina Balivo su Rai 1, si è presentato in qualità di ospite in studio uno dei volti più amati dello showbiz, negli anni '90. Parliamo di Daniele Bossari. Il conduttore radiofonico e televisivo originario di Milano e classe 1974 ha concesso un'intervista esclusiva dalla Balivo, in cui si è raccontato a ruota libera su vita privata e carriera. Così, nel corso dello spazio televisivo La Cassettiera, l'ospite in studio ha ripercorso insieme al pubblico i momenti salienti della sua vita. Nel nuovo appuntamento tv, non sono mancati emozionanti retroscena e colpi di scena. Tra cui una gaffe, che ha visto protagonista lo stesso Bossari. Quest'ultimo, una volta estratte da "La cassettiera" dei suoi ... ilgiornale

zazoomnews : Daniele Bossari il duro racconto del conduttore: “Volevo togliermi di mezzo poi la rinascita” - #Daniele #Bossari… - CorriereQ : Daniele Bossari e la lotta con la depressione: “Volevo togliermi di mezzo” - CharlieWhateva3 : RT @SebastianoSidot: #GFVIP Scusate se scrivo adesso SALVATE PATRICK è l'unico che merita di vincere questa edizione del GfVip a dir poco… -