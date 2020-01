Calendario Australian Open 2020, programma 29 gennaio: orari, tv, streaming, ordine partite (Di martedì 28 gennaio 2020) Si chiuderà domani il programma dei quarti di finale per il primo Slam della stagione 2020 del tennis: l’ordine di gioco di mercoledì 29 gennaio degli Australian Open vedrà protagonisti la parte alta del tabellone maschile e quella bassa del femminile. Apriranno le danze le due sfide femminili Kontaveit-Halep e Muguruza-Pavlyuchenkova, in chiusura i match maschili Wawrinka-Zverev e Nadal-Thiem. Tutti gli Australian Open 2020 verranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’intero torneo di Melbourne. Di seguito il programma degli Australian Open 2020 di mercoledì 29 gennaio. ordine DI GIOCO MERCOLEDI’ 29 gennaio Rod Laver Arena dall’1.00 A. Kontaveit (28) versus S. Halep (4) non prima delle 2.30 G. Muguruza versus A. Pavlyuchenkova ... oasport

