Altri 102 migranti salvati: a bordo di Open Arms 158 persone (Di martedì 28 gennaio 2020) Francesca Bernasconi La nave dell'Ong ha effettuato due salvataggi. Intanto Ocean Viking fa rotta verso Taranto: "Raggiungiamo il porto sicuro" L'ultimo saltavaggio è avvenuto all'alba di oggi. Open Arms ha recuperato 102 migranti al largo della Libia. Nella tarda serata di ieri ne aveva portati in salvo Altri 56 e così ora, a bordo della nave dell'Ong ci sono 158 profughi. Ma la Open Arms non è l'unica nave in zona ad aver soccorso i migranti in arrivo dalla Libia in guerra, che nell'ultimo fine settimana hanno moltiplicato le loro partenze. Ben 8 sono stati i soccorsi negli ultimi giorni, 6 portati a termine da navi umanitarie e due da Malta. Così ora in mare ci sono 638 persone, distribuite su 3 navi, che aspettano di ricevere il via libera per sbarcare in un porto sicuro. La situazione più difficile rimane quella a bordo della Ocean Viking, l'unità di Sos Mediterranee e ... ilgiornale

peppiniellopz : RT @sabrimaggioni: #OpenArms ha effettuato nella notte un 2’ salvataggio: recuperati ALTRI 102 #clandestini Ammontano a 638 #migranti in a… - Simona91790124 : RT @sabrimaggioni: #OpenArms ha effettuato nella notte un 2’ salvataggio: recuperati ALTRI 102 #clandestini Ammontano a 638 #migranti in a… - Bobbio65M : RT @sabrimaggioni: #OpenArms ha effettuato nella notte un 2’ salvataggio: recuperati ALTRI 102 #clandestini Ammontano a 638 #migranti in a… -