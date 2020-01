Alle 19:30 Disintegration giocato in diretta e vi regaliamo le key per la beta (Di martedì 28 gennaio 2020) Marcus Lehto è una delle menti che ha dato vita a un franchise di primissimo piano come Halo e un nuovo progetto dal suo nuovo team, V1 Interactive, non può che attirare la nostra attenzione e quella di gran parte dei giocatori.Disintegration è un FPS sci-fi con elementi strategici che uscirà nel 2020 su PC, PS4 e Xbox One proponendo una campagna single-player e diverse modalità multiplayer. Proprio la componente multigiocatore è protagonista di una closed beta che parte nella giornata di oggi e che proveremo con mano grazie ai nostri Virginia Paravani, Alberto "Wochinimen" Naso e Riccardo Cantù.Non solo vi mostreremo il gioco ma nel corso della live regaleremo anche delle key per partecipare alla beta. Insomma, un'occasione imperdibile per non mancare all'appuntamento previsto per le 19:30 di oggi.Leggi altro... eurogamer

