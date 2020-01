Virus cinese: Ambasciata pronta ad assistere e trasferire italiani da Wuhan (Di lunedì 27 gennaio 2020) L’Ambasciata d’Italia a Pechino si sta attivando per assistere i connazionali a Wuhan. Lo hanno riferito fonti della Farnesina, spiegando che vi sarà la possibilità di trasferimenti via terra fuori dalla regione, ma che ciò comporterà un periodo di osservazione di 14 giorni in ospedale. “L’Ambasciata d’Italia a Pechino, in raccordo con l’Unità di crisi della Farnesina, è in contatto con i cittadini italiani presenti a Wuhan e nella regione dell’Hubei – hanno spiegato le fonti – Sono state predisposte tutte le possibili misure per assistere i connazionali e ridurre, nel limite di possibili, i disagi. Vi sarà la possibilità di utilizzare un trasferimento via terra al di fuori della regione dell’Hubei, ma ciò comporta necessariamente un successivo periodo di osservazione di 14 giorni in una struttura ospedaliera. Coloro che ... meteoweb.eu

