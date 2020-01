Ultime Notizie Roma del 27-01-2020 ore 07:10 (Di lunedì 27 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale informazione Gabriella Luigi in studio una Buongiorno dalla redazione appuntamento con la politica e le elezioni regionali in Emilia Romagna in Calabria l’affluenza è cresciuta In entrambe le regioni in Emilia è stata pari al 67 67 percento in Calabria si è fermata al 44 E 32% comunque segno positivo in entrambi i casi segno di democrazia hanno tutto lineato le parti politiche in Emilia Romagna Stefano Bonaccini per la collezione di centro-sinistra sulla avversaria Lucia Bergonzoni sostenuto dal centrodestra in Calabria Jole Santelli del centrodestra ha battuto lo sfidante Pippo Callipo in entrambi i casi i candidati del MoVimento 5 Stelle non hanno raggiunto il 10% delle preferenzereazioni dei leader di partito Matteo Salvini parla di cavalcata eccezionale commovente in Emilia Romagna un’emozione c’è stata Partita finalmente per la prima ... romadailynews

SkyTG24 : Cosa sappiamo finora sull'incidente che ha provocato la morte di Kobe Bryant ?? - SkyTG24 : TMZ: Kobe Bryant morto in un incidente in elicottero. DIRETTA