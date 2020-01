Sardine, missione compiuta. "Non ci montiamo la testa, inizia la fase più dura" (Di lunedì 27 gennaio 2020) “Adesso tocca a noi. Non ci siamo montati la testa quando abbiamo riempito 142 piazze in tutta Europa, non ce la monteremo adesso che arriva la prima buona notizia da tanto tempo a questa parte. inizia la fase più dura”. Lo scrivono su Facebook i quattro fondatori bolognesi delle Sardine. “Saremo attenti e vigili dove si è già votato, saremo presenti e agguerriti dove si voterà, soprattutto se lo stile a cui ci avete abituato in Emilia-Romagna e Calabria verrà ripresentato in Puglia, Campania, Marche, Toscana, Liguria, Valle d’Aosta”.Analizzando il voto, i fondatori sottolineano che “l’esperienza dell’Emilia Romagna dimostra che le Sardine servivano come l’ossigeno”, mentre “l’esperienza della Calabria dimostra che le Sardine da sole non bastano”.Non mancano le frecciate ... huffingtonpost

