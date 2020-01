Sanremo 2020 palco dell’Ariston firmato da Gaetano Castelli (Di lunedì 27 gennaio 2020) Sanremo 2020 la prima immagine del palco dell'Ariston della 70esima edizione L’Ufficio Stampa Rai ha diffuso la prima immagine del palco di Sanremo 2020. A firmare la scenografia del Teatro dell’Ariston è Gaetano Castelli, già autore in 18 edizioni «È un omaggio al passato, anche ammiccando un po’ a Broadway, la mia scelta è stata quella di eliminare completamente le automazioni, sostituendole con elementi scenografici volumetrici progettati in modo da dilatare lo spazio scenico e acquisire la maggiore profondità possibile. E in questo spazio faccio ‘danzare’ la luce». Sanremo 2020 palco dell’Ariston firmato da Gaetano Castelli Piper Spettacolo Italiano. spettacoloitaliano

Raiofficialnews : ??#Sanremo2020, la scenografia firmata da Gaetano Castelli, uno spazio dove far “danzare la luce” ?… - OndeFunky : A qualche giorno da #Sanremo2020 ho incontrato @DiodatoMusic e abbiamo chiacchierato di vita (anche meravigliosa),… - Agenzia_Ansa : #Sanremo2020 #MassimoRanieri, un inedito e un duetto con #TizianoFerro #ANSA -