Roma, poliziotto si suicida sparandosi un colpo di pistola alla gola (Di lunedì 27 gennaio 2020) Un poliziotto si è suicidato sparandosi un colpo di pistola alla gola. I drammatici fatti sono accaduti in un appartamento in via Salvatore Talamo al Collatino. Inutili i soccorsi, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto per i rilievi scientifici i colleghi della Polizia di Stato e i carabinieri. fanpage

