Raggi: da Salvini solite chiacchiere, romani non si fanno prendere in giro (Di lunedì 27 gennaio 2020) Roma – “Salvini ha fatto le solite chiacchiere ma, come sempre, si e’ rivelato inconcludente. Gli emiliani e i romagnoli, cosi’ come i romani, non si lasciano prendere in giro da chi non ha mai lavorato in vita sua e non ha mai fatto nulla di concreto, anche quando ne ha avuto l’occasione”. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi a margine di un evento in Campidoglio sul Giorno della Memoria commentando il voto in Emilia Romagna. L'articolo Raggi: da Salvini solite chiacchiere, romani non si fanno prendere in giro proviene da RomaDailyNews. romadailynews

