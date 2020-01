Patapon 2 Remastered arriva su PS4 questa settimana (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il famosissimo rhythm game in 2D Patapon 2 arriverà su PlayStation 4 a partire dal 30 gennaio tramite il PlayStation Store.Originariamente lanciato nel 2008 su PSP, questo sequel rimasterizzato ora presenta immagini in 4K nitide. È stato annunciato per la prima volta nel 2017 per un rilascio l'anno successivo, ma è passato un po' più di tempo.Il gameplay è proprio come ve lo aspettereste: separata dai compatrioti Zigoton in seguito all'attacco di un Kraken, la tribù Patapon si ritrova naufraga su una strana terra. Nei panni della loro divinità, dovrete guidare l'esercito Patapon utilizzando una varietà di comandi ritmici tribali mentre incontrate nuovi nemici, alleati e una serie di nuovi boss nella ricerca della terra promessa. Combinate i vari ritmi di percussioni per affrontare ogni livello unico, guidando i Patapon alla vittoria sulle forze nemiche. Di seguito potete dare uno ... eurogamer

