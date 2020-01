M5S : Orlando - ‘sono a bivio o avanti con linea Di Maio e con progressisti’ : Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “C’è stata una surreale discussione sulla subalternità del Pd ai 5 Stelle. Fosse sempre così la subalternità, ci sarebbe da augurarsela…”. Lo dice Andrea Orlando a La7. E sui 5 Stelle aggiunge: “Si trovano a un bivio: decidere se andare avanti con la linea Di Maio o se invece prendere una strada diversa nel campo progressista”. L'articolo M5S: Orlando, ‘sono a ...

Prescrizione : Boschi - ‘paradossale Pd subalterno a M5S e contro legge Orlando’ : Roma, 17 gen. (Adnkronos) – “Sono mesi che chiediamo al presidente Conte di fare una proposta per riformare il processo penale, ma invece si è aspettato gennaio che la riforma Bonafede entrasse in vigore. E’ paradossale è che il Pd non voglia tornare alle legge Orlando ma sia subalterno ai grillini, anche se siamo in un’alleanza di governo, non possiamo mettere a rischio i diritti dei cittadini, perché la riforma ...

Prescrizione : Bonifazi - ‘Iv a difesa di legge Orlando - Pd con M5S - chi ha tradito?’ : Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “Prescrizione: ieri abbiamo votato contro la legge leghista-grillina che cambia la Prescrizione rendendo i cittadini imputati a vita. Abbiamo votato contro perché vivesse la legge Renzi-Orlando, fatta dai nostri governi. Il Pd ha seguito M5S. Chi tradisce chi?”. Lo scrive su twitter Francesco Bonifazi di Iv. L'articolo Prescrizione: Bonifazi, ‘Iv a difesa di legge Orlando, Pd con M5S, chi ...

Pd - Orlando : “Discontinuità con il governo gialloverde c’è già stata. Un’alleanza politica con il M5S anche con il voto? Assolutamente sì” : “La discontinuità (tra governo gialloverde e nostro ndr.) credo ci sia già stata. Naturalmente poi va strutturata, non declamata, ma fatta vivere nella quotidianità del lavoro parlamentare”. Così il vicesegretario Pd Andrea Orlando rispondendo ai giornalisti a margine del seminario dem nel Reatino. “Un’alleanza politica con il M5s anche se si tornasse al voto? Assolutamente sì, ma non può essere basata solo sul fatto che si ...

M5S : Orlando - ‘non preoccupati per tenuta governo’ : Roma, 3 gen. (Adnkronos) – “E’ una dinamica interna di cui nutriamo rispetto. Per altro anche noi siamo reduci da fenomeni analoghi”. Lo dice il vicesegretario Pd, Andrea Orlando, sulle uscite dai 5 Stelle ad Affaritaliani.it. “Hanno tutti chiarito che non si tratta di far venire meno il loro sostegno al governo e quindi non mi pare che questo sia il tema. Abbiamo rispetto e attenzione per la dinamica del ...

Il Pd minimizza la fuga dal M5S Il vicesegretario Orlando ad Affari : "E' una dinamica interna di cui nutriamo rispetto. Per altro anche noi siamo reduci da fenomeni analoghi". Con queste parole il vice-segretario del Partito Democratico Andrea Orlando, interpellato da Affaritaliani.it, commenta quanto sta accadendo nel Movimento 5 Stelle che, dopo l'uscita dell'ex... Segui su Affaritaliani.it

Palermo : M5S - ‘bilancio consolidato conferma fallimento gestione Orlando’ : Palermo, 31 dic. (Adnkronos) – “Il bilancio consolidato conferma il fallimento della gestione orlandiana. Crescono i disallineamenti dei crediti verso le società partecipate rispetto all’esercizio 2017, raggiungendo la cifra di 10.440.769 Euro e vanificando gli sforzi ed i sacrifici fatti in sede di bilancio consolidato 2017, quando il Sindaco in persona aveva dichiarato che era finita l’era dei disallineamenti e ...

Prescrizione - verso la tregua Pd-M5S. Telefonata Bonafede-Orlando : il ministro apre a nuova proposta dem : Nel governo si riapre uno spiraglio per la tregua tra M5s e Pd sulla riforma della Giustizia, in particolare sul nodo della Prescrizione. Il ministro Alfonso Bonafede ha avuto un colloquio telefonico con il vicesegretario Pd Andrea Orlando, che ha annunciato una proposta dei dem sulla Prescrizione, anticipata anche al premier Giuseppe Conte. È stato lo stesso ex ministro Orlando a chiarire come i dem stiano «cercando di contribuire a ...

Prescrizione : Orlando a M5S - ‘anche per Anm crea squilibri - ragioniamo?’ : Roma, 29 nov. (Adnkronos) – “‘La riforma della Prescrizione da sola crea squilibri’, adesso che lo dice anche l’Anm si può prendere in considerazione questo dato? Senza rispondere che chi lo dice è amico dei corrotti (la corruzione di prescrive in 20 anni)!?”. Lo scrive su twitter il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando. L'articolo Prescrizione: Orlando a M5S, ‘anche per Anm crea squilibri, ...

Migranti : Orlando a M5S - ‘per voi impensabile pensare due cose nella stessa giornata…’ : Bologna, 17 nov. (Adnkronos) – “A molti esponenti dei 5Stelle sembrerà impossibile. Ma noi riusciamo a pensare anche due cose nello stessa giornata”. Il vicesegretario Pd, Andrea Orlando, replica così a margine dell’assemblea a Bologna ai 5 Stelle che sullo Ius Soli rilanciato dai dem avevano commentato: “C’è mezzo paese sott’acqua e uno pensa allo ius soli? Siamo sconcertati”. L'articolo ...