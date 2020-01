Liverpool, Klopp: «Replay di FA Cup? Giocheranno i ragazzini senza di me» (Di lunedì 27 gennaio 2020) Liverpool, Klopp non torna indietro sulla sua decisione di schierare le riserve nel Replay di FA Cup contro l’Aston Villa Klopp non torna sui suoi passi. Per il Replay di FA Cup contro l’Aston Villa Klopp schiererà la seconda squadra. Ecco le sue parole in conferenza stampa. «Avevo promesso ai giocatori che avremmo fatto una pausa invernale, quindi non ci saremo. Giocheranno i ragazzini e saranno guidati da Neil Critchley. C’è bisogno di riposo, mentale e fisico. Abbiamo dovuto prendere decisioni in anticipo perché questi ragazzi hanno delle famiglie». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

