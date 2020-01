La prima fabbrica di Tesla in Europa non piace agli ambientalisti (Di lunedì 27 gennaio 2020) Elon Musk, patron di Tesla (foto: Getty) I lavori di costruzione della Gigafactory europea di Tesla, che sorgerà in Germania, non sono ancora ufficialmente iniziati e già gli ambientalisti si sono mobilitati. La scorsa settimana, il colosso americano dell’auto elettrica ha firmato il contratto di acquisto del terreno da 302 ettari per un costo totale di 41 milioni di dollari, ma la firma è stata accompagnata da numerose proteste da parte dell’associazione Nature and biodiversity conservation union (Nabu) e altri gruppi, che hanno contestato la scelta del luogo operata dal gruppo californiano. La nuova Gigafactory, la quarta, nascerà nella città di Grünheide, a pochi chilometri da Berlino, in una zona al momento occupata da una foresta che ospita diverse varietà di specie protette. E proprio questo è uno dei primi motivi della protesta da parte dei manifestanti ambientalisti. Si stima ... wired

