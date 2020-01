Kobe Bryant, le squadre restano col pallone in mano per 24 secondi: il tributo di Toronto Raptors e San Antonio Spurs al Mamba (Di lunedì 27 gennaio 2020) A San Antonio, dopo la notizia della morte di Kobe Bryant e della figlia Gianna Maria Onore in un incidente in elicottero, i Toronto Raptors e gli Spurs hanno voluto ricordare il Mamba facendo scadere i 24 secondi, nei primi due possessi, che segnano il termine massimo di un’azione. La maglia 24 era stata scelta da Bryant nella stagione 2007-2008 al posto del numero 8. Video Twitter/Kirk Goldsberry L'articolo Kobe Bryant, le squadre restano col pallone in mano per 24 secondi: il tributo di Toronto Raptors e San Antonio Spurs al Mamba proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

