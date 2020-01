Il significato di “Voglio parlarti adesso”, la canzone di Paolo Jannacci a Sanremo 2020 (Di lunedì 27 gennaio 2020) Paolo Jannacci è uno dei Big del prossimo Festival di Sanremo 2020, dove canterà "Voglio parlarti adesso". Il jazzista salirà sul palco dell'Ariston nella kermesse che si terrà dal 4 all'8 febbraio, presentata da Amadeus che ne è anche direttore artistico. Per Paolo è la prima volta in assoluto su quel palco. fanpage

luckysrin : In questo giorno voglio che le persone pensino al significato della vita, quella che 6 milioni di persone hanno per… - _chimochi_ : E io sono orgogliosa di seguire, supportare, amare un gruppo che fa musica perché VUOLE e non perché DEVE, che fa m… - 12_marcoN : RT @_SelenaGITALY: “La parola ha significato molto di più per me di un semplice titolo di una canzone. Viviamo in un'epoca in cui tutto si… -