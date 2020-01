Giulia De Lellis alle terme: senza il pezzo di sopra è una dea (Di lunedì 27 gennaio 2020) Giulia De Lellis proprio non riesce a stare lontana dai suoi fan e anche alle terme lascia di stucco tutti: il lato b dell’influencer è da urlo Giulia De Lellis, Fonte: Instagram (screenshot – https://www.instagram.com/GiuliadeLellis103/) La splendida e sensuale influencer, Giulia De Lellis, proprio non riesce a stare lontano dai social e dai suoi ammiratori e anche in vacanza lascia tutti senza fato: il lato b è davvero da urlo. La nota compagna di Andrea Iannone, in questi ultimi giorni, si è recata alle terme per trascorrere un po’ di tempo in compagnia dei suoi amici e per prendersi qualche meritato giorno di vacanza dalla vita frenetica di tutti i giorni. Per l’occasione, oltre al video in qui si immerge a 0°C all’interno di una piscina termale, l’apprezzatissima influencer si è mostrata semi nuda mentre esce ... chenews

