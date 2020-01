Giordano Mazzocchi, perso la testa per Vittoria Deganello: lui però la assilla (Di lunedì 27 gennaio 2020) Giordano Mazzocchi e Vittoria Deganello avrebbero imbastito una storia d’amore. Secondo le voci lui sarebbe però molto geloso I fan di Uomini e Donne ricorderanno piacevolmente Vittoria Deganello e Giordano Mazzocchi. Al dating show i due hanno rispettivamente corteggiato Mattia Marciano e Nilufar Addati, venendo entrambi scelti dai tronisti. Storie, tuttavia, durate poco. In nemmeno un anno entrambe le coppie sono scoppiate, voltando così pagina. Nel frattempo, Vittorio e Giordana hanno iniziato a frequentarsi, tanto da lasciar credere facciano coppia. Da settimane se ne parla. A svelare la love story in atto VeryInutilPeople. Oggi il portale sente di annunciare che la relazione tra Giordano Mazzocchi e la Deganello va avanti, movimentata da saliscendi, dall’inizio di dicembre scorso. Questi alti e bassi vanno ricondotti alla gelosia di Mazzocchi, infastidito dal numero di ... kontrokultura

