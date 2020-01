GF Vip, il crollo di Carlotta Maggiorana: “Non ce la faccio più” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Sono giorni difficili per Carlotta Maggiorana, concorrente del Grande Fratello Vip che si è conquistata la permanenza nella casa vincendo al televoto contro Ivan Gonzales. L’esperienza finora però sembra altamente stressante e dopo un primo sfogo qualche giorno fa la Maggiorana si è lasciata andare ad un vero e proprio crollo emotivo. La difficile esperienza nella Casa Fino ad ora, non si direbbe un’esperienza completamente rilassante per l’ex Miss Italia Carlotta Maggiorana. Già nei giorni scorsi, infatti, si era ridotta in lacrime. “Mi fa piangere il fuori e il dentro, una situazione che non ho mai vissuto“, aveva raccontato agli altri inquilini.Una situazione che la nomination per l’eliminazione non deve aver agevolato. La modella però ne è uscita bene, salvandosi grazie al voto del pubblico che ha al contempo condannato Ivan Gonzales. Le scorie della tensione però sembrano ... thesocialpost

