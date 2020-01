Eleonora Daniele scrive a Carlotta, la figlia che nascerà: ‘L’attesa di conoscerti…’ (Di lunedì 27 gennaio 2020) La sua gravidanza è stata annunciata nel programma che conduce ogni mattina, mentre chi sarà la madrina del battesimo l’abbiamo scoperto a Domenica In: Eleonora Daniele aspetta una bambina che chiamerà Carlotta, come la nonna materna, e nascerà a giugno sotto il segno dei Gemelli. Una gravidanza sperata, ma non scontata come ha rivelato la madre proprio a Mara Venier “Non ci credevo più, pensavo che a 43 anni non fosse scontato” e invece poco dopo le nozze con il compagno di una vita Giulio Tassoni è arrivata la bella notizia. E ora Eleonora Daniele su Instagram dedica alla figlia che sarà alcune dolci parole L’attesa di conoscerti … sento che anche tu scalpiti qui dentro … chissà che carattere avrai .. e quanto sarai bella.. è un ‘emozione unica immaginarti con tutta la dolcezza che avrai, non so se ti resisterò ..<img ... tvzap.kataweb

