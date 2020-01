Cucciolo di foca monaca sulle coste leccesi: le buone norme da seguire per salvarlo (Di lunedì 27 gennaio 2020) Un giovane esemplare di foca monaca del Mediterraneo (Monachus monachus) è stato avvistato nei giorni scorsi lungo le coste della provincia di Lecce; si tratta di uno dei mammiferi marini più minacciati, infatti la sua popolazione complessiva è stimata intorno a 700 esemplari distribuiti tra le coste del Sahara atlantico e delle isole Desertas e le principali colonie riproduttive situate in Grecia, Turchia e Cipro. Erano diversi decenni che non si avevano prove documentate di un esemplare così giovane in Italia e per questo il ritrovamento di un giovanissimo esemplare riveste particolare importanza: per monitorare questo fenomeno e garantire un’efficace collaborazione tra le Istituzioni presenti sul territorio, è stato attivato un coordinamento tra ISPRA, Arpa Puglia, Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e Carabinieri Forestali. La foca monaca è una delle ... meteoweb.eu

