Quintana di Ascoli | Luca Innocenzi regala il 37esimo Palio a Porta Solestà

La Quintana di Ascoli si accende di emozioni e passione con un risultato storico: Luca Innocenzi, con la sua Aube Boreale, conquista il 37esimo Palio per Porta Solestà. Una vittoria che consacra il suo talento e il cuore pulsante di questa tradizione secolare. La giostra, simbolo di coraggio e rivalità, si chiude con un trionfo indimenticabile, lasciando il pubblico senza fiato e scrivendo un nuovo capitolo nella leggenda della Quintana.

Ascoli, 13 luglio 2025 – Dominio assoluto di Porta Solestà, alla Quintana di luglio. Il cavaliere Luca Innocenzi vince l'edizione della giostra dedicata alla Madonna della Pace e regala il 37esimo Palio al sestiere gialloblú. Per il 42enne di Foligno è la 19esima affermazione personale al campo dei giochi. In sella alla debuttante Aube Boreale, purosangue inglese di otto anni, il "Cannibale" non sbaglia nulla e rispetta i favori del pronostico. Bravi Melosso e Rauco a dargli battaglia fino alla fine, ma di fronte alla perfezione maniacale di Innocenzi c'è davvero poco da fare. Nella prima tornata, il primo a portare l'assalto al moro è Tommaso Finestra, cavaliere del sestiere di Sant’Emidio, in sella al purosangue inglese di otto anni 'In the Woods'. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Quintana di Ascoli: Luca Innocenzi regala il 37esimo Palio a Porta Solestà

In questa notizia si parla di: quintana - ascoli - luca - innocenzi

Quintana, chi sono le 6 castellane al corteo di sabato ad Ascoli - Ascoli si prepara a vivere un momento di grande emozione con il corteo storico di sabato sera, in cui spiccano le sei straordinarie castellane.

Risultati 3ª tornata prove ufficiali della Quintana di Ascoli Piceno Quintana di Ascoli Piceno: 1)Luca Innocenzi per Sestiere Porta Solestà: tempo 50,9 punti 682, 3 centri, penalità nessuna 2)Adalberto Rauco per Sestiere di Porta Maggiore: tempo 54,5 punti 610 Vai su Facebook

Quintana di Ascoli: Luca Innocenzi regala il 37esimo Palio a Porta Solestà; Luca Innocenzi porta ancora in trionfo Porta Solestà e vince il Palio numero 99 della Quintana di Ascoli; Quintana di Ascoli, tutto pronto per la Giostra di Luglio. Corteo in centro e torneo allo Squarcia.

Quintana di Ascoli - Luca Innocenzi regala il 37esimo Palio a Porta Solestà - Il cavaliere Luca Innocenzi vince l’edizione della giostra dedicata alla Madonna della Pace e regala il 37esimo Palio al sestiere gialloblú. Secondo veratv.it

Il Cannibale non è mai sazio: Innocenzi vince anche la Quintana di Luglio 2025 - Il cavaliere di Porta Solestà totalmente in controllo sin dal primo ingresso in pista. Segnala youtvrs.it