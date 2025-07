Donkey Kong Bananza soffre di cali di framerate su Switch 2? Risponde il game director Kazuya Takahashi

Con l’attesa per Donkey Kong Bananza alle stelle, alcuni fan si sono preoccupati per i cali di framerate segnalati su Switch 2. Kazuya Takahashi, game director, ha prontamente risposto, spiegando che piccole variazioni sono normali durante scene frenetiche e non comprometteranno l’esperienza di gioco. La sfida ora è bilanciare performance e divertimento: una promessa che alimenta l’entusiasmo in vista della sua uscita il 17 luglio.

A pochi giorni dall’uscita ufficiale di Donkey Kong Bananza, prevista per il 17 luglio su Nintendo Switch 2, il director del gioco, Kazuya Takahashi, ha voluto chiarire le preoccupazioni emerse nelle prime anteprime: alcuni utenti e giornalisti hanno segnalato rallentamenti nel framerate durante le fasi più caotiche. Il titolo, infatti, punta ai 60 fotogrammi al secondo, ma secondo Takahashi è naturale aspettarsi variazioni leggere in alcune situazioni particolarmente intense. Il director ha spiegato nel corso di una nuova intervista che parte di questi effetti sono voluti e funzionali al gameplay: si tratta di hit-stop (brevi pause dell’animazione per enfatizzare i colpi) e slow motion creati per dare maggiore impatto visivo alle azioni di Donkey Kong. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Donkey Kong Bananza soffre di cali di framerate su Switch 2? Risponde il game director, Kazuya Takahashi

In questa notizia si parla di: director - takahashi - donkey - kong

Donkey Kong Bananza: Originariamente Sviluppato per Nintendo Switch 1! A pochi giorni dal lancio ufficiale, scopriamo un retroscena sorprendente su Donkey Kong Bananza: il titolo, che sarà uno dei pezzi forti del primo anno di Nintendo Switch 2, è stato ini Vai su Facebook

Donkey Kong: Bananza ha cali di framerate su Switch 2? Il game director Kazuya Takahashi fa chiarezza; Donkey Kong Bananza era in sviluppo inizialmente per Switch 1, ecco il motivo del passaggio a Nintendo Switch 2; Donkey Kong Bananza nasce come gioco per la prima Switch, ma Nintendo non voleva scendere a compromessi.

Donkey Kong: Bananza ha cali di framerate su Switch 2? Il game director Kazuya Takahashi fa chiarezza - Il game director Kazuya Takahashi parla dei cali di framerate in Donkey Kong: Bananza, tra effetti intenzionali e distruzione ambientale basata su voxel. Si legge su msn.com

È febbre da Donkey Kong Bananza nella classifica dell'eShop di Nintendo Switch 2 di questa settimana - A svelarlo sono stati il producer Kenta Motokura e il director Kazuya Takahashi in un'intervista con IGN. Secondo informazione.it