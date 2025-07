Previsioni meteo per Avellino – Domenica 13 luglio 2025

Previsioni meteo per Avellino, domenica 13 luglio 2025: una giornata che inizia con un cielo sereno o poco nuvoloso, offrendo momenti di relax e tranquillità. Tuttavia, nel pomeriggio, il tempo cambierà ritmo, con un progressivo aumento delle nuvole che porterà piogge e temporali, rendendo indispensabile prepararsi a eventuali rovesci. Resta con noi per scoprire come affrontare al meglio questa giornata imprevedibile.

Ad Avellino, domenica 13 luglio 2025, il tempo sarà inizialmente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino. Dal pomeriggio è previsto un graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi, con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco. Sono previste precipitazioni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

