Israele-Hamas scambio di accuse su negoziati e tregua a Gaza

Tensione crescente tra Israele e Hamas: mentre si fanno avanti nuove proposte di mediazione, le accuse reciproche complicano ulteriormente la situazione a Gaza. Le recenti dichiarazioni evidenziano quanto sia fragile la possibilità di una tregua e quanto siano distanti le parti nel trovare un’intesa. In un contesto così delicato, ogni passo verso il dialogo sembra più difficile da compiere, lasciando il futuro della regione ancora una volta in bilico tra speranza e conflitto.

(Adnkronos) – Scambio di accuse tra Israele e Hamas sui negoziati e la tregua a Gaza. Stando a quanto riferito a Ynet da una fonte politica israeliana, Hamas ha respinto la proposta di mediazione avanzata dal Qatar per una tregua nella Striscia di Gaza. Lo ha riferito a Ynet una fonte politica israeliana.

Israele, Netanyahu: “Nessuna tregua con Hamas dopo il previsto rilascio di un ostaggio” - Israele ha smentito le voci di un accordo per la liberazione dell'ostaggio israelo-americano Edan Alexander, ribadendo che non ci sono trattative in corso per un cessate il fuoco o la liberazione di prigionieri palestinesi.

Quel che resta di un campo di sfollati palestinesi dopo l'incursione dei tank israeliani - Secondo le Nazioni Uniti le ultime dieci persone che hanno perso la vita mentre aspettavano razioni di beni alimentari si agg ... Lo riporta corriere.it