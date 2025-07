Us Livorno sulla maglia amaranto il simbolo della città | Sarà un onore

L'Us Livorno si prepara a indossare sulla maglia amaranto il simbolo più autentico della città, un vero onore per tutti i tifosi. Dopo il successo del sondaggio che ha coinvolto oltre 5.000 appassionati, il logo scelto rappresenta un momento di grande partecipazione e identità condivisa. È un segno che la passione e l’amore per il Livorno vanno oltre il campo, unendo tutta la comunità in un’unica, forte immagine.

Ad aver 'vinto' il sondaggio lanciato nei giorni scorsi, che aveva l'obiettivo di far individuare ai tifosi dell'Us Livorno un logo alternativo al posto di quello presentato che non aveva intercettato un alto livello di apprezzamento, sarebbe stato il secondo proposto con oltre 5mila preferenze.

"Riprendere la storicità della società amaranto proiettandola nel futuro è stato il nostro obiettivo. Siamo consapevoli che il passaggio potrà risultare traumatico e ci auguriamo che con il tempo potrà essere assimilato dai tifosi". L'Us Livorno 1915 ha presentato Vai su Facebook

