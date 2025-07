Guarnone torna in Serie C | L’ex portiere del Milan firma con la Vis Pesaro

Dopo un'esperienza internazionale e una recente parentesi in Serie D, l'ex portiere del Milan Guarnone torna in Serie C. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Guarnone torna in Serie C: L’ex portiere del Milan firma con la Vis Pesaro

In questa notizia si parla di: serie - guarnone - torna - portiere

AlessandroGuarnone Vai su X

Asportata la milza dopo uno scontro in campo: grave infortunio per Alessandro Guarnone, portiere della Vogher…; Portiere della Vogherese, ex Milan, rischia la vita per un scontro di gioco: operato d’urgenza, gli…; Guarnone, paura alle spalle: la Voghe ritrova il suo portiere.

Serie D, la storia. Guarnone, che paura. Il giovane portiere ... - MSN - Durante una partita di Serie D, il portiere Alessandro Guarnone della AVC Vogherese ha subito un grave incidente. Segnala msn.com

Portiere della Vogherese, ex Milan, rischia la vita per un scontro di ... - Vado, partita di Serie D giocata domenica pomeriggio e vinta per 1- Riporta ilfattoquotidiano.it