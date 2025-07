Usa un decesso per peste in contea Arizona | è il primo caso dal 2007

Un triste capitolo si riapre in Arizona: si registra il primo decesso per peste in una contea americana dal 2007. Le autorità sanitarie sono in allerta, sottolineando l’importanza di monitorare attentamente questa rara ma potenzialmente grave emergenza. La notizia mette in evidenza come, anche in epoca moderna, malattie ormai considerate eliminate possano tornare a minacciare la salute pubblica, ricordandoci che la vigilanza e la prevenzione sono più cruciali che mai.

(Adnkronos) – Un decesso in Arizona, nella Contea di Coconino, per peste polmonare. Lo hanno confermato le autorità sanitari locali. Si tratta del primo decesso per peste nella contea dal 2007, secondo il dipartimento della Salute e Servizi Umani della Contea di Coconino. Ma in quel caso la persona contagiata aveva avuto un’interazione con un . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Usa, un decesso per peste in contea Arizona: è il primo caso dal 2007

