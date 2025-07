Buon compleanno Maria Grazia Branchetti Sandro Filipponi…

Oggi, 13 luglio, celebriamo un traguardo speciale per molte persone eccezionali: tra loro, Maria Grazia Branchetti, Sandro Filipponi, Harrison Ford e tanti altri talenti. √ą il giorno perfetto per riconoscere il valore di ciascuno e condividere gioia e auguri sinceri. Che questa giornata porti sorrisi, sorprese e momenti indimenticabili a tutti i festeggiati! Buon compleanno a ognuno di voi: che i sogni si avverino!

Buon compleanno Maria Grazia Branchetti, Sandro Filipponi, Harrison Ford, Gian Luigi Gessa, Gino Lavagetto, Malisa Longo, Piergiorgio¬† Odifreddi, Maurizio Sacconi, Nino Spirl√¨, Pierantonio Zanettin, Pasquale Marino, Federico Bricolo, Benny Benassi, Roberto Cota, Luca Bizzarri, Jarno Trulli, Eleonora Pedron,¬† Salvatore Rossini, Ilena Draisci, Luca Marconi, Federica Tognalini, Marta Masoni. Oggi 13 luglio compiono gli anni: Maria Grazia Branchetti, storica dell‚Äôarte, saggista; Sandro Filipponi, dirigente d‚Äôazienda; Gian Luigi Gessa, psichiatra, farmacologo; Alessandro Bazzoni, ex calciatore; Enzo Zotti, politico; Nicola Occhiocupo, giurista, costituzionalista; Sveva Casati Modignani (Bice Cairati), scrittrice; Lino Cerati, ex tiratore; Gino Lavagetto, attore, sceneggiatore, doppiatore; Danilo Desideri, direttore della fotografia; Sergio Orlandi, ex calciatore, allenatore; Giuseppe Peretta, ex calciatore; Harrison Ford, attore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it ¬© Romadailynews.it - Buon compleanno Maria Grazia Branchetti, Sandro Filipponi‚Ķ

