ascolti tv 12 luglio 2025

Scopri i numeri che hanno dominato la prima serata di sabato 12 luglio 2025, riflettendo le tendenze e gli interessi degli italiani. Un'analisi dettagliata degli ascolti TV ci guiderà attraverso le performance delle principali reti, svelando chi ha conquistato il cuore del pubblico e quali programmi hanno fatto registrare i record di share. Pronti a conoscere tutti i dettagli? Ecco i dati Auditel più aggiornati, per rimanere sempre informati sulle scelte televisive degli italiani.

Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri sabato 12 luglio 2025. Scopriamo insieme tutti i dati Auditel e le performance delle principali reti italiane nella fascia prime time.

Ascolti TV prima serata ieri Sabato 12 Luglio 2025

Di seguito i dati Auditel ufficiali relativi alla fascia di prima serata di Sabato 12 luglio:

Canale Programma Spettatori Share
Rai 1 Dalla strada al palco 4
Rai 2 Gli occhi blu dell'ossessione
Rai 3 Un altro Ferragosto
Rete 4 FUOCHI D'ARTIFICIO
Canale 5 CIAO DARWIN
Italia 1 JURASSIC PARK
LA7 The Peacemaker
TV8 Alessandro Borghese – 4 ristoranti
NOVE Faking It – Bugie criminali