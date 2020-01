Così il clan “comprava” i carabinieri: case a prezzo di costo (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Tra i carabinieri indagati, anche il comandante della Tenenza che aveva omesso di denunciare il falso materiale commesso dal suo sotto posto di cui aveva notizia. Ma non era solo il clan Verde a corrompere i carabinieri. Anche un affiliato non ancora identificato del clan Ranucci venne ad esempio aiutato da militari dell’Arma a sottrarsi all’esecuzione della pena a tre anni di carcere dopo una sentenza passata in giudicato. Inoltre i carabinieri infedeli fecero sì’ che nella banca dati delle forze della polizia non risultassero alcune frequentazioni del capoclan Pasquale Puca, detto Pasqualino ‘o minorenne, detenuto al 41 bis, anche lui tra i destinatari dei provvedimenti restrittivi. In cambio, con cadenza mensile e attraverso l’ex capo del consiglio comunale Francesco Di Lorenzo, i militari dell’Arma hanno ... anteprima24

antonluca_cuoco : @giovadigiorgio certo. e vale in primis per il clan dei casaleggesi così come per i figli di putin. - piscitelli67 : @ncorrasco Cambia solo il colore della maglia, così come Bernardeschi che manda a quel paese e nessuna del clan degli arbitri parla. - inner_lucidity_ : @Paolo3_P No infatti...ha solo permesso che la ‘Ndrangheta vada di pari passo con lo stato... ma va tutto bene!ness… -