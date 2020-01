Calciomercato Inter: agenti di Radu in sede per discutere del futuro del portiere (Di lunedì 27 gennaio 2020) Gli agenti di Ionut Radu sono entrati nella sede dell’Inter per discutere del futuro del portiere nerazzurro Non solo Eriksen. In casa Inter si ragiona anche sul futuro di Ionut Radu come testimonia la presenza nella sede nerazzurra di Crescenze Cecere e Oscar Damiani, procuratori del portiere genoano. Discussioni in corso, dunque, in attesa di conoscere quali siano le intenzioni dell’Inter che considera Radu un patrimonio del club. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

