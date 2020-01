Brescia, cadavere di una donna in un parco: era scomparsa da sabato (Di lunedì 27 gennaio 2020) Brescia, scoperto il cadavere di una donna in un parco: si tratta di una 39enne piuttosto conosciuta nel paese, la quale era scomparsa da sabato. Scoperta scioccante quest’oggi nel Bresciano. Il corpo di una donna, infatti, è stato ritrovato questa mattina nel parco pubblico di Bedizzole. Si tratta del cadavere di una 39enne, la quale mancava … L'articolo Brescia, cadavere di una donna in un parco: era scomparsa da sabato proviene da www.inews24.it. inews24

Italia_Notizie : Francesca, picchiata e strangolata a 35 anni: il corpo in un parco giochi - TV7Benevento : Brescia: ritrovato cadavere donna scomparsa a Bedizzole, si indaga per omicidio... - MarcoToresini : Bedizzole, Francesca Fantoni picchiata e strangolata: il corpo trovato in un parco giochi -