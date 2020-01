Basket, un minuto di silenzio per Kobe Bryant e Robert Archibald prima dei match di Eurolega ed Eurocup (Di lunedì 27 gennaio 2020) La scomparsa di Kobe Bryant e della figlia Gianna Maria ha sconvolto il mondo dello sport. La leggenda dei Los Angeles Lakers è deceduto in seguito a uno schianto con l’elicottero nella zona di Calabasas. Sulle cause dell’incidente sono in corso tutte le indagini del caso e, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dell Sport, la causa potrebbe essere stata il maltempo. Lo sceriffo della contea di Los Angeles ha fatto capire, parlando in una conferenza stampa, che potrebbero servire diversi giorni per effettuare le operazioni di recupero dei nove corpi. Pochi giorni fa è scomparso un altro simbolo del mondo del Basket si tratta di Robert Archibald, il primo scozzese della storia a calcare i campi della NBA. Il corpo del 40enne è stato trovato senza vita nell’Illinois nel pomeriggio di venerdì. Dopo i quattro anni di college, è stato scelto con la trentaduesima chiamata, e ... oasport

