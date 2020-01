Antonella Elia sogna la maternità, il fidanzato Pietro le fa una proposta (Di lunedì 27 gennaio 2020) L’incontro tra Antonella Elia e il fidanzato Pietro Delle Piane nella Casa del Grande Fratello Vip è stato un momento molto emozionante, tra i più teneri di questa edizione. La visita del compagno, assolutamente inaspettata per la gieffina, è stata certa gradita: la showgirl si è abbandonata tra le braccia dell’attore e insieme sono sprofondati in un lungo e appassionato bacio. È evidente che i due sono molto innamorati e come i ben informati sapranno Antonella e Pietro stanno già progettando le loro nozze. Chi invece ha seguito l’esperienza della showgirl all’interno del Grande Fratello Vip è a conoscenza del suo grande desiderio di maternità. Proprio a questo proposito l’attore ha fatto lei una proposta. L’incontro tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane A Pietro Delle Piane è stato concesso di entrare all’interno della Casa, in modo da poter dare supporto alla compagna ... thesocialpost

