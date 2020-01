Amazon e pagamento a rate: come funziona, numero rate e limiti (Di lunedì 27 gennaio 2020) Amazon e pagamento a rate: come funziona, numero rate e limiti Tutti conoscono la diffusione che Amazon sta avendo sul mercato online, ma non solo. Si può definire come il più grande rivenditore in formato digitale, con un fatturato annuo che lo pone in cima alle aziende mondiali. Oltre a tale caratteristica, questa società consente a privati e operatori commerciali in generale di vendere a visualizzare prodotti in vendita online. In parole semplici, è un gigantesco supermarket/emporio in cui ogni persona può trovare letteralmente di tutto e a prezzi spesso molto convenienti. Per favorire ancor più l’utilizzo di tale sito per fare acquisti, e quindi in pratica per aumentare ancora il numero di clienti, ecco che l’azienda del magnate Jeff Bezos, lancia – anche in Italia – la possibilità di fare acquisti a rate. Vediamo come. Se ti interessa saperne di più ... termometropolitico

HelenePacitto : RT @identita_dig: @amazon è da sempre una #piattaforma che punta sull’efficienza e sul soddisfacimento della propria clientela. Da poco l’#… - paoloigna1 : RT @DigitalicMag: #Amazon spiazza nuovamente la concorrenza con i pagamenti a rate: ecco quando saranno disponibili in Italia. ?? https://t.… - infoitscienza : Pagamento Amazon a rate in Italia dal 24 gennaio: su quali prodotti, condizioni, mensilità -