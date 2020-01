A soli 5 anni l’orribile fine: eppure era in casa con i genitori (Di lunedì 27 gennaio 2020) E’ morto il bambino di Collecchio che è caduto da una finestra a cinque metri di altezza. Era in casa con i genitori e con i due fratelli. Non ce l’ha fatta, il bimbo di cinque anni precipitato dalla finestra della sua casa a Collecchio, in provincia di Parma. Dopo un giorno di agonia, il … L'articolo A soli 5 anni l’orribile fine: eppure era in casa con i genitori proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

