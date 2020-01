Wuhan, Cina, un ospedale in 10 giorni (Di lunedì 27 gennaio 2020) Ci segnalano i nostri contatti molte perplessità per la notizia di un nuovo ospedale a Wuhan. Un ospedale in 10 giorni, e l’incredulità della Rete impazza. Ma in realtà tutto questo è reale e possibile: il modello è quanto accaduto per la pandemia SARS. Ovvero una serie di prefabbricati assemblati in loco, con lavoro costante di ingegneri e personale, riempiti con strumenti e mediCinali raccolti attraverso tutti gli ospedali della zona, con fondi locali corroborati da flussi dello stato centrale. Strutture, ovviamente, sigillate e sicure, in modo da contenere anche fisicamente l’infezione. Un lazzaretto hi-tech, se ci viene consentito il paragone. Con l’ovvia differenza che negli antichi lazzaretti si veniva per morire, mentre il risultato del titanico sforzo di costruire un ospedale in 10 giorni, come per il suo antecedente, sarà una struttura moderna e ... bufale

