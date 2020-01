Virus cinese, esperto: rispetto a malattie più letali come Ebola, “si può considerare più pericoloso perché viene trasmesso per via aerea” (Di domenica 26 gennaio 2020) “Nessuno al mondo è grado di dire che piega prenderà il nuovo coronaVirus. Siamo in una fase di incertezza. Sicuramente i provvedimenti precauzionali in Cina e in Europa andavano presi. Io comunque credo che alla fine potrebbe rivelarsi meno tosta della Sars, che tra il 2002 e il 2003 fece circa 800 morti“: lo ha dichiarato in un’intervista a Repubblica il prof. Massimo Galli, ordinario di malattie infettive alla Statale di Milano. Il fatto che si tratti di un nuovo coronaVirus, afferma l’esperto, ” ci rende impossibile, per ora, conoscere fattori fondamentali come i tempi di incubazione, l’efficienza della trasmissione e le sue modalità, oltre alla severità del quadro clinico di chi è colpito. Il fatto che ci siano stati tanti casi tra il personale sanitario degli ospedali significa comunque che il contagio non può essere ... meteoweb.eu

