VIRUS CINA Se domattina crolla la Borsa di Hong Kong | Conte rischia grosso

CoronaVIRUS - il ministero della Salute : «I casi in Italia tutti negativi». I morti in Cina sono 56 : L'epidemia di Coronavirus accelera, come aveva avvertito con preoccupazione Xi Jinping. Non è potente quanto la Sars, ma si rafforza e sta provocando nuove vittime in Cina. Costringendo le...

VIRUS CINA - gli italiani a Wuhan hanno dubbi sull’evacuazione : “e se finiamo in un ospedale militare per la quarantena?” : I circa cinquanta italiani presenti a Wuhan esprimono dubbi sul piano di evacuazione dell’Unità di crisi della Farnesina che prevede il trasporto in autobus a Changsha, capitale del vicino Hunan, e la quarantena in un ospedale locale. La maggioranza “vede la scarsa chiarezza sulle mosse successive. E se fosse un ospedale militare per la quarantena cosa succederebbe dopo?“, dice all’ANSA uno di loro. “La ...

CoronaVIRUS - il ministero della Salute : «Tutti negativi i casi in Italia». Le vittime in Cina sono 56 : In Cina aumentano le pesanti misure per contenere l'epidemia di Coronavirus con il bilancio delle vittime che continua a crescere con 56 morti. sono invece 1.975 le persone finora...

CoronaVIRUS - il primo contagio da uomo a uomo al di fuori della Cina : In Vietnam è avvenuto il primo contagio da uomo a uomo del Coronavirus finora registrato al di fuori della Cina. La persona non aveva fatto viaggi in nessuna zona della Cina, ma un suo...

Di Maio : seguiamo situazione VIRUS Cina : 18.00 "Stiamo seguendo con la massima attenzione la situazione in Cina. L'ambasciata italiana a Pechino è operativa per dare supporto ai nostri connazionali. L'unità di crisi della Farnesina sta monitorando l'evolversi dei fatti". Lo scrive il ministro degli Esteri Di Maio su Twitter, a proposito dell'epidemia di coronavirus in Cina.

VIRUS CINA - l'ambasciata si attiva per evacuare gli italiani da Wuhan : Le autorità cinesi nel frattempo hanno vietato, a tempo indeterminato, il commercio di animali selvatici. Oltre duemila le...

CoronaVIRUS CINA - il ministero : «Può diventare più forte. Si trasmette prima che compaiano i sintomi» : Periodo di incubazione tra 1 e 14 giorni. La capacità di diffusione del Coronavirus si rafforza. Chiusi tutti i mercati di «animali selvaggi»

CoronaVIRUS : il VIRUS dalla Cina annulla il Capodanno cinese a Baranzate : annullato il Capodanno cinese a Baranzate per colpa del Coronavirus. Ad annunciarlo è il sindaco Luca Elia. La decisione arriva dopo la presa di posizione del coordinamento delle associazioni cinesi di Milano: “Abbiamo annullato la parata pubblica del 2 febbraio in segno di solidarietà verso il popolo cinese in Cina che non ha potuto festeggiare il Capodanno lunare attraverso manifestazioni pubbliche”. Anche a Baranzate non ci ...

VIRUS CINA : “L’infezione è molto più contagiosa di quanto pensassimo inizialmente” : Il ministro della salute cinese, il dott. Ma Xiaowei, ha spiegato nelle scorse ore che le persone possono diffondere il coronaVirus prima di mostrare sintomi. “Quando l’ho sentito, ho pensato: ‘oh cielo, è peggio di quanto ci aspettassimo’. Significa che l’infezione è molto più contagiosa di quanto pensassimo inizialmente“, ha dichiarato William Schaffner, consulente dei Centri per il controllo e la ...

VIRUS in Cina : gli italiani potranno lasciare Wuhan e Hubei via terra : Gli italiani presenti a Wuhan e nell’Hubei, area epicentro dell’epidemia del nuovo coronaVirus, potranno utilizzare un trasferimento via terra al di fuori della provincia cinese: ciò però comporterà necessariamente un successivo periodo di osservazione di 14 giorni in una struttura ospedaliera, secondo quanto spiegano fonti della Farnesina. Chi sceglie di restare rimarrà in stretto contatto con l’ambasciata d’Italia ...

CoronaVIRUS - l’epidemia può paralizzare anche l’industria dell’auto in Cina : L’epidemia di Coronavirus rischia di mettere in crisi anche l’industria dell’auto. E non parliamo solo di quella cinese. A Wuhan, infatti, capoluogo della Cina centrale da cui ha avuto origine il virus letale, si raccolgono anche numerose fabbriche dei costruttori di tutto il mondo, oltre a centri di ricerca e sedi di realtà high-tech. Per questo motivo il regime di quarantena cui è stata sottoposta la città potrebbe andare ad ...

VIRUS in Cina : gli italiani potranno lasciare Wuhan e Hubei via terra : Gli italiani presenti a Wuhan e nell’Hubei, area epicentro dell’epidemia del nuovo coronaVirus, potranno utilizzare un trasferimento via terra al di fuori della provincia cinese: ciò però comporterà necessariamente un successivo periodo di osservazione di 14 giorni in una struttura ospedaliera, secondo quanto spiegano fonti della Farnesina. Chi sceglie di restare rimarrà in stretto contatto con l’ambasciata d’Italia ...

CoronaVIRUS - dalla Cina è giunto un video che mostra le dure condizioni fisiche dei pazienti : In un ospedale di Wuhan è stato un girato un video, poi caricato in rete, in cui vengono mostrati i tremendi effetti del Coronavirus: si vede una ragazza, che sarebbe purtroppo morta, scossa da violenti tremori Il Daily Star, in un suo articolo odierno, ha pubblicato un video che forse ritrae una paziente affetta da […] L'articolo Coronavirus, dalla Cina è giunto un video che mostra le dure condizioni fisiche dei pazienti sembra essere il ...

VIRUS CINA : ministero sanità francese - oggi riunione con premier su rimpatri : Parigi, 26 gen. (Adnkronos) – “Con il premier, Edouard Philippe avremo una riunione a fine pomeriggio per valutare la questione dei rimpatri di circa 800 francesi espatriati in Cina. Saranno annunciate delle decisioni”. Ad affermarlo ai microfoni della radio francese ‘Rtl’ è il ministro francese della sanità, Agnès Buzyn.L'articolo Virus Cina: ministero sanità francese, oggi riunione con premier su rimpatri ...