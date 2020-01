Victoria Pennington attacca Laricchia: “Sei stato violento” (Di domenica 26 gennaio 2020) Victoria Pennington, da 15 anni ex di Pasquale Larichia ha voluto scagliarsi pesantemente in una lettera aperta sulle colonne di Dipiù contro il concorrente del gieffino, pretenendo scuse per presunte offese e maltrattamenti passati. Victoria Pennington contro Pasquale Laricchia Victoria Pennington, ex fidanzata di Pasquale Laricchia, ha rivolto un duro attacco al gieffino, in merito allo scandalo di cui è stato uno dei protagonisti al Gf vip. Ricordiamo infatti che Pasquale è stato messo sotto accusa per aver riso e assecondato il comportamento sessista di Salvo Veneziano (quest’ultimo espulso dalla casa), ma si è sempre difeso sostenendo di aver sempre difeso le donne in passato. Lettera a cuore aperto di Victoria Di tutt’altra opinione è la Pennington, che ha voluto esprimere tutto il suo disappunto e rabbia in una lettera pubblicata poi da Dipiù: “Sono sconvolta, ... notizie

Victoria Pennington Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Victoria Pennington